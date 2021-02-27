В Мурманской области ищут 44-летнего мужчину, который не выходил на связь два года

Мужчину ищут уже не один год. Фото: 51.мвд.рф

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивают без вести пропавшего Илью Фаильевича Уразова, 1976 года рождения. Последний раз мужчина выходил на связь 1 февраля 2019 года по мобильному телефону из Санкт-Петербурга и его местонахождение до сих пор не установлено. Где он может быть - остается только догадываться.

Приметы: на вид 44 года, среднего телосложения, рост 176 сантиметров, волосы короткие темные с проседью, глаза темные. Особые приметы: на животе шрам от операции.

- Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого Ильи Уразова или сведениями о его нахождении, убедительно просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (815-55) 6-16-20 или 02, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: завершены поиски двух 15-летних подростков из Мурманска. Ребят искали с 21 февраля.

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