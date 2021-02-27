В поселке Высокий за 43 миллиона отремонтируют 138 квартир для военнослужащих

Работы будут выполнены до конца июня 2021 года. Фото: правительство МО

В Мурманской области завершились торги на улучшение жилищных условий в ЗАТО и гарнизонах региона. До конца июня этого года для семей военнослужащих отремонтируют 138 муниципальных квартир в поселке Высокий на общую сумму более 43 миллионов рублей. На выделенные средства приведут в порядок жилые помещения на улицах Гвардейская, Можаева и Дальняя.

- Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел девять аукционов на выполнение ремонтных работ. Победителями признаны: ООО «Новый Город» из Апатитов, компании ООО «Маяк» и ООО «Стройконструкция» из Мурманска и Мончегорска соответственно, ИП Поповский А.С. из Оленегорска, ООО «РСК-Торг» и ООО «Новастрой» из Вологодской области, ООО «Профи-Строй-Дизайн» из Архангельска, - сообщили в региональном правительстве. Также будут утеплены 14 жилых домов в Заозерске, расположенных на улицах Строительная, Флотская и Мира, а также на переулках Гранитный и Молодежный. На эти цели будет потрачено более 36 миллионов рублей. Работы должны будут завершиться в июле 2021 года. .

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