Житель Кандалакши держал дома теплицу для выращивания конопли и крупнокалиберные патроны

Мужчина отметил, что выращивал коноплю для личного употребления.

43-летний житель Кандалакши организовал дома маленький зеленый садик. Правда, растение, которое он выращивал, было наркотическим, поэтому без визита правоохранителей не обошлось.

Так, полицейским поступила информация о возможной причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков. Эти сведения вскоре нашли свое подтверждение.

- При обыске квартиры 43-летнего горожанина стражи порядка обнаружили и изъяли из холодильника четыре свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Также при осмотре одной из комнат в специально оборудованной теплице, оснащенной вентиляцией и освещением, оперативники нашли 4 куста конопли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также в квартире мужчины правоохранители обнаружили контейнер с переработанной растительной смесью и крупнокалиберные патроны. Кандалакшанин объяснил, что выращивал коноплю для собственного употребления, а боеприпасы нашел много лет назад в лесу.

Вещества и патроны были направлены в лабораторию для проведения исследования. Экспертом-криминалистом установлено, что мужчина хранил в квартире более 3 граммов метамфетамина и почти 4,5 грамма марихуаны. А крупнокалиберные патроны по заключению специалистов являются боеприпасами, пригодными для стрельбы.

В отношении ранее судимого, безработного жителя Кандалакши возбуждены и расследуются уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере" и части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов".

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