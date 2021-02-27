В этом году в Мурманской области вновь пройдет масштабная акция по сбору отработанных батареек

Мероприятие очень поможет экологии. Фото: правительство МО

Недавно из Мурманской области на переработку в Ярославль уехало почти 3 тонны отработанных батареек. Это случилось благодаря экологической школьной акции - ребята и их родители приносили старые элементы питания и опускали их в специальные контейнеры, установленные в учебных заведениях

В этом году полезный опыт было решено продолжить. Так, 26 февраля Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ООО «Экопром» и «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» подписали соглашение о проведении в регионе акции «Сдай батарейки с Duracell».

- На базе центра «Чистая Арктика» (Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, 5 этаж) будет организован бесплатный пункт сбора использованных батареек. Кроме того, как и в прошлом году, принимать отработавшие батарейки продолжат в школах. Всего по региону организуют более 50 таких пунктов. Впоследствии все батарейки будут вывезены в Ярославль и утилизированы. В процессе переработки специалисты получают ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде, - сообщили в региональном минприроды. Как отметил замгубернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов, данное мероприятие позволит снизить негативную нагрузку на экологию Кольского Заполярья.

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