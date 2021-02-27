Появилось видео происшествия со стройки в Белокаменке, где рухнул подъемник

К счастью, никто не пострадал после случившегося. Фото: скриншот видео

Масштабная стройка в Белокаменке уже не мелькает в информационном пространстве Мурманской области как ковидный очаг, однако в последнее время она отличилась другими ЧП. Так, 4 февраля там погиб 24-летний рабочий, который упал с высоты из-за сломавшегося механизма подъемника, а его 21-летний коллега попал в реанимационное отделение.

На днях в Белокаменке вновь случились проблемы с подъемным оборудованием - рухнула пиканиска. На видео, которые выложили в паблике "Белокаменка | Арктик СПГ-2", видно, что подъемник достиг предельной высоты, а затем резко полетел вниз. Рабочему, который упал вместе с пиканиской и повис на ремне, повезло остаться живым. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел из-за сильного ветра.

- В этом раз, благодаря соблюдению техники безопасности и счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал, - отметили в паблике.

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