От коронавируса умерли еще шесть человек в Заполярье. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 февраля 2021 года составило 943 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще шесть северян. Последний раз столь высокий показатель наблюдался две недели назад. Напомним: с начала года не было еще дней, когда бы обошлось без летальных исходов от опасной инфекции.

С марта 2020 года, когда в Заполярье выявили первого зараженного, COVID-19 заболели уже 46677 человек, 84 из них получили положительный тест за последние 24 часа. Наибольшее число инфицированных приходится на Мурманск (+47, всего 22971), Североморск (+4, всего 4312) и Кандалакшский район (+9, всего 3263).

Выздоровели и вернулись к прежней жизни 44902 жителя и гостя Заполярья, а 832 пациента пока что остаются на лечении.

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