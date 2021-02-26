Погода в Мурманске и области на 27, 28 февраля 2021 года: потеплеет до 0 градусов, метель

Погода принесет оттепель и осадки. Фото: Олег ФИЛОНОК

После продолжительных морозов, от которых все порядком подустали, погода обещает жителям Мурманской области долгожданное потепление.

Как сообщают синоптики, на выходных в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснениях -8-13 градусов, днем от 0 до -5. На дорогах сохраняется гололедица.

- С 27 февраля по 1 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 2-7 градусов, - отметили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: на следующей неделе столбик термометра в Заполярье повысится до +3 градусов.

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