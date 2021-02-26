В Мурманске сотрудник супермаркета украл сумку покупательницы и спрятал ее за мусорный контейнер

Похищенное полицейские возвратили законной владелице. Фото: Михаил ПАТЛИС

Вор дамских сумочек не смог уйти от правоохранителей безнаказанным, как бы ему этого не хотелось. Так, в полицию Мурманска обратилась местная жительница, рассказав, что кто-то украл ее сумку с документами и деньгами на парковке крупного супермаркета.

Женщина пояснила, что загрузила в багажник автомобиля покупки из тележки и неосмотрительно оставила в ней свою сумку с деньгами (более 100 тысяч рублей) и документами. Обнаружив пропажу, она вернулась, но сумки уже не было на прежнем месте.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и службу охраны. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения, установленной на парковке гипермаркета, выяснилось, что сумку подобрал один из сотрудников магазина, который собирал тележки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в тот момент, когда он пытался перепрятать похищенное имущество. Ранее несудимого 42-летнего жителя Мурманска доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что увидел оставленную без присмотра сумку и забрал ее себе. Украденное он решил на некоторое время спрятать за мусорный контейнер.

Похищенную вещь полицейские уже возвратили законной владелице.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.

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