21-летний житель Кировска из мести поджег дом знакомого

Злоумышленник облил дом зажигательной смесью и поджег его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Месть - это блюдо, которое подают холодным, однако житель Кировска решил преподнести его горячим. Молодой человек сжег дом своего знакомого, собираясь тем самым ему насолить. Ничем хорошим это не закончилось.

Так, летом 2019 года ночью в отдел полиции Кировска поступило сообщение о возгорании небольшого деревянного одноэтажного строения. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что причиной пожара стал поджог, из-за которого строение полностью было уничтожено. Хозяин дома оценил причиненный ущерб в сумму более 30 тысяч рублей.

- Оперативникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный, ранее несудимый 21-летний кировчанин. Как выяснили полицейские, перед происшествием тот поссорился с владельцем сгоревшего строения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Злоумышленник облил дом зажигательной смесью и поджег его. После чего, убедившись, что огонь распространяется по деревянным конструкциям, поспешил скрыться.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем пожога". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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