Автодорогу «Кола-Серебрянские ГЭС» до Териберки и Туманного открыли для проезда

Дорогу открыли спустя несколько суток. Фото: vk.com/my_teriberka

Автодорогу «Кола-Серебрянские ГЭС» до Териберки и Туманного открыли для свободного проезда с 14.00 26 февраля. Но радоваться рано – на выходных синоптики обещают ухудшение погодных условий.

Автоколонна, вышедшая сегодня утром, 26 февраля в 11.00, из Териберки благополучно прошла самые сложные участки. По состоянию на 14.00 автотранспорт уже спокойно двигается в сторону Мурманска своим ходом. Туристы из Перми, которые днем ранее просили о помощи, попали в рейсовый автобус, где встретились со своими земляками.

- Людей на остановке было очень много, но, к сожалению, не все поместились в автобус, люди стали проситься в машины, - рассказывает путешественница Татьяна. Здесь мы встретили своих земляков. Пермь – самый путешествующий город в России.

Самые сложные участки движения оказались на перевале и в районе дамбы. Колонна встретилась с идущей из Мурманска на развилке «Териберка-Туманный», и сопровождалась техникой до 49 километра. Один шнекоротор ушел в сторону Туманного.

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