В Мурмашах ищут дом 12 маленьким щенкам, которых подбросили к зданию ЦВСЖ

Четвероногим друзьям нужны добрые хозяева.

В Мурманской области очень много бездомных животных, особенно собак, которые с печалью в глазах бродят по улицам. Некоторые недобросовестные хозяева не хотят заботится о питомцах и бросают их на произвол судьбы, даже когда те совсем еще маленькие.

Так, в Мурмашах срочно подыскивают новый дом 12-ти щенятам, которых оставили у Центра временного содержания животных.

- Ситуация просто SOS! Пост отчаяния с маленькой надеждой. Один добрый мужчина обнаружил в снегу у ЦСВЖ в Мурмашах коробку с 12 подкинутыми щенками. Не смог пройти мимо. Временно поселены в будку, стоящую просто на улице для бездомных собак. Кормить их там постоянно некому! Помогите спасти хоть одну маленькую жизнь! Вдруг кому-то приглянется хоть какой-то щеночек, - такой клич о помощи появился на личной странице в соцсетях северянки Людмилы Денисенко.

Милым четвероногим друзьям очень нужны добрые и ответственные хозяева. Желающие взять себе щеночка могут позвонить по телефону: +79216603073 (Дима) или написать в личные сообщения Людмиле Башаровой.

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