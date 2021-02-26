Две автоколонны из Териберки в Мурманск и обратно выдвинулись в путь

Для обеспечения проводки в Териберку-Туманный работает 5 единиц техники. Фото: vk.com/my_teriberka/ Андрей Бородин

Сегодня, 26 февраля в 11 часов выдвинулись две автоколонны в сопровождении спецтехники из Териберки в сторону Мурманска и со стороны Мурманска в сторону Териберки.

Для обеспечения проводки в Териберку-Туманный работает 5 единиц техники - 4 шнекоротора и 1 "КАМАЗ". Дорога остается закрытой уже четвертые сутки и под данным диспетчерской службы 27 февраля она все еще будет закрыта, поскольку ожидается ухудшение погодных условий.

- В составе колонны в Териберку ушли две машины с продуктами , - сообщили редакции «КП» в Управлении по безопасности населения Кольского района, - для Туманного такого запроса пока не поступало. Ситуация штатная, держится на контроле.

Так же в Управлении пояснили, что туристы, которые просили о помощи 25 февраля были предупреждены со стороны МВД об опасности поездки и неблагоприятных метеорологических условиях, тем не менее туроператор доставил людей в поселок.

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