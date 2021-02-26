В Мурманской области потеплеет до +3 градусов

На смену холодам придет оттепель. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода, замучившая нас сначала снегопадами, а затем морозами, к первому месяцу весны подготовила очередной сюрприз - в Мурманскую область придет оттепель. Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", теперь бразды правления перешли к атлантическому циклону. Он уже существенно повысил температуру в регионе и на этом не остановится.

- В ночь с 26 на 27 февраля в тыловой части нам дунет с Баренцева моря, это будет первый шанс на выход температуры в плюс. Северный ветер усилится в порывах до 15-17 метров в секунду, но к утру ослабнет до 10-12 м/с, также понизится и температура, - отметили в паблике.

Вторая волна тепла, которая гарантированно приведет к плюсу, начнется в ночь с 28 февраля на 1 марта. Причиной ей станет циклоническая депрессия в высоких широтах в гренландском и Баренцевом морях. Такой расположение циклонов обычно и является причиной оттепелей зимой, так как они затягивают за собой далеко на север теплые воздушные массы.

Так, в начале следующей неделе жителей заполярной столицы ждет температура воздуха до +3 градусов, не исключены осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь). Также усилится западный ветер.

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