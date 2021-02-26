Коронавирус забрал жизни еще 5 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 февраля 2021 года составило 937 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще пять человек. Напомним: с начала года не было еще таких дней, когда бы обошлось без летальных исходов от опасной инфекции.

С марта 2020 года, когда в Заполярье выявили первого зараженного, COVID-19 заболели уже 46593 человека, 85 из них получил положительный тест за последние 24 часа. Наибольшее число инфицированных приходится на Мурманск (+52, всего 22924), Североморск (+2, всего 4308) и Кандалакшский район (+8, всего 3254).

Выздоровели и вернулись к прежней жизни 44738 северян, а 918 пациентов находятся на лечении.

Благодаря тому, что обстановка с коронавирусом стабилизировалась, удалось снять часть ограничений.

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