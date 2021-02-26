Транспортная прокуратура проверит ж/д переезд в Апатитах, где горит только красный сигнал светофора

Почему постоянно горит красный сигнал - не известно. Фото: www.hibiny.com

Жители Апатитов вот уже неделю не могут нормально переходить железную дорогу. А дело все в том, что на переходе через железнодорожные пути из "Старых Апатитов" в "Город" все время горит красный сигнал светофора. Об этой проблеме сообщил сайт "Хибины.com".

О запрете перехода также оповещает громкая сигнализация. Северяне не понимают, что происходит и постоянно оглядываются по сторонам, подыскивая удобное место, чтобы все-таки перейти ж/д пути.

Прокуратура по этому факту уже организовала проверку.

- Мурманская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте в связи с публикацией в СМИ о ненадлежащей эксплуатации перехода через железнодорожные пути в Апатитах. После проверки будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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