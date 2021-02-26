Актавия и Радимир: какие необычные имена давали детям в Кировске

Чаще всего жители Кировска выбирали такие имена для детей, как Мария и Михаил. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В последние годы новоиспеченные родители все чаще стали давать своим малышам необычные имена. В этом плане отличились и жители Мурманской области. Так, стало известно, как чаще всего называли деток в 2020 году в городе горняков.

- В Кировске живут девочки с необычными именами — Теона, Актавия, Изабелла, Нинель, Лейсан, и мальчики — Раймонд, Ростислав, Мирослав, Радимир. Они родились в 2020 году. А самыми популярными именами, которые давали кировским детям в 2020 году, стали Мария, Виктория, Михаил и Александр, - сообщили в администрации Кировска. Первенцами в семье стали 96 малышей, вторым ребенком — 106, третьим — 37, четвертым — 15 и седьмым — один малыш. Также кировский отдел ЗАГС в минувшем году зарегистрировал одну двойню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, в какой месяц чаще всего рождались дети в Мурманской области в 2020 году. Всего за минувший год в регионе появились на свет 6124 малыша (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru