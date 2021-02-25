В мурманском кафе задержали скандального мужчину, который отказался платить по счету

Посетитель провоцировал персонал кафе на конфликт.

В Мурманске 33-летнего жителя Ивановской области, который не хотел оплачивать счет в ресторане, задержали правоохранители.

Накануне вечером на пульт центра оперативного управления областной Росгвардии поступил сигнал из одного из городских кафе. На место происшествия в Первомайский район направили ближайший патруль. Экипажу вневедомственной охраны предстояло установить причину нажатия кнопки тревожной сигнализации.

– В зале кафе росгвардейцы увидели посетителя. Мужчина отказывался оплачивать выставленный ему счет и провоцировал персонал кафе на конфликт. Чтобы пресечь правонарушение, администратор заведения и вызвал наряд Росгвардии, – сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области.

Мужчина был задержан. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 33-летний житель Ивановской области. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

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