Оказались не при чем: Подростки из Мурманска не избивали собаку, привязанную возле магазина

Ребята в проблемах спаниеля были не виноваты. Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях жительница Мурманска поделилась в соцсетях печальным случаем, произошедшим с собакой ее брата. Девушка рассказала, что родственник отправился гулять с кокер-спаниелем, а затем зашел в магазин, привязав пса рядом со зданием.

Когда он вышел, то заметил подростков, которые крутились возле четвероногого и якобы его ударили. После этого собаку пришлось вести к ветеринару. Хвостатый теперь не может нормально есть, спасть и ходить в туалет. Но как оказалось, ребята в проблемах спаниеля были не виноваты.

- Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что подростки действительно подходили к животному. Они просто погладили собаку, но никаких ударов ей не наносили, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Так что вероятнее всего, песик просто сильно замерз на улице, из-за чего теперь страдает. Хозяевам явно стоит внимательнее относится к своему питомцу.

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