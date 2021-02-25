Долетит ли до Мурманской области песок из Сахары

Похоже, что песка из пустыни в Заполярье не предвидится. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Песок, поднявшийся в пустыне Сахара, попал в высокие слои атмосфер и вместе с воздушными массами полетел в сторону Европы. В итоге, на юге Финляндии выпал коричневый снег.

- По данным метеорологического института, сегодняшние осадки с песком несут локальный характер и встречаются лишь в некоторых местечках на юге страны, - пишет служба новостей Yle.

Нам стало интересно, а если черный снег смешать с коричневым – какого цвета тогда он выпадет в Мурманске? За разъяснениями о возможности долета сахарских песков до нашего региона мы обратились к метеорологам.

Но, оказывается, это явление рассматривается как загрязнение окружающей среды в верхних слоях атмосферы, поэтому если им и занимаются, то исключительно в Москве. В Гидрометцентре России редакцию «КП» огорчили.

- Если снег выпал 24 февраля, то воздушные потоки поменялись, и до вас не долетит, - рассчитали метеорологи.

Кстати, финские эксперты предупреждают, часто из-за песка закаты и рассветы выглядят красочнее обычного. Может быть и у северного сияния появятся другие оттенки?

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