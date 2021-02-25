20 туристов застряли из-за неблагоприятных погодных условий в Териберке

25 февраля колонну не проводили – погодные условия на трассе стали еще хуже. Фото: vk.com/my_teriberka/Олег Оленевский

Каждый добирается в Териберку как может – кто автостопом, кто организованными автобусами, кто личным транспортом. Последним как раз повезло - они смогли уехать с организованной колонной даже в метель 23 и 24 февраля. Те, кто без собственного транспорта заняли свободные места в автомобилях.

Но есть те, кому не повезло совсем: они и об отправке колонны узнали за 10 минут до ее старта, и мест в автомобилях не хватило.

- Нас здесь 15 человек, наш автобус в Мурманске и выехать он за нами не может, - рассказала редакции «КП» Татьяна, - у многих билеты, работа. Слишком поздно вчера мы узнали об организации колонны – за 10 минут, водитель не смог бы доехать до точки отправления за это время из Мурманска.

Как пояснил редакции «КП» Сергей Жеребцов, директор МКУ «Управление по обеспечению безопасности населения Кольского района такая проблема действительно есть.

- Информация об отправке колонны поступает минут за 30-40 до ее отправления от подрядчика в диспетчерскую. Администрация Кольского района сейчас проводит переговоры, чтобы наладить эту систему оповещения, - отметил он.

25 февраля колонну не проводили – погодные условия на трассе стали еще хуже. Прогнозы синоптиков на следующие сутки тоже не радуют. В этом случае туристам советуют принять ситуацию как есть и не стремиться прорваться сквозь метель самостоятельно – это опасно для всех: и водителей, и пассажиров, и спасателей.

А туркомпаниям надо напоминать, что февраль-март – это самые экстремальные месяцы для поездок на побережье - погода может измениться в любой момент.

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