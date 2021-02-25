Дорогу на Мончегорск открыли для проезда

Движение восстановлено. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области утром 25 февраля из-за плохой погоды закрыли участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" в районе Мончегорска. На данный момент движение уже разрешено.

- 25 февраля с 15.15 открыт проезд по федеральной автодороге Р-21 "Кола" с 1230 по 1272 километр, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

По словам очевидцев, до этого в обе стороны собрались многокилометровые пробки. Было организовано движение в сопровождении ГИБДД.

Тем временем в ГУ МЧС России по Мурманской области предупреждают, что на севере региона сохранится сильный юго-западный ветер и метель до середины ночи 26 февраля. Спасатели рекомендуют на время непогоды воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае сообщить близким предполагаемый маршрут. Кроме того, дальние поездки стоит отложить до улучшения метеоусловий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автоколонны до Териберки и Туманного дошли в короткие сроки. Автомобили, в одиночку прорывающиеся через метель, застревают и создают трудности уборочной технике (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru