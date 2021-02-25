Наркодиллер из Мурманска получил 8 лет колонии строгого режима

Распространять наркотики задержанный планировал через Интернет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие годы 32-летнего жителя Мурманска ждет совсем невеселое времяпрепровождение. Мужчину признали виновным в «Незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

Некоторое время назад мурманчанин попал в поле зрения УФСБ России по Мурманской области и Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. Мужчину заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Информация подтвердилась.

– 20 мая 2020 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. У него обнаружили сверток с 200 граммами альфа-пирролидиновалерофенон, являющееся производным N-метилэфедрон, – сообщили в региональном УФСБ.

Как позже установили оперативники, распространять наркотики задержанный планировал через Интернет.

В отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело. Первомайский районный суд признал его винновым. Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы, а отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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