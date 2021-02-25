Стало известно, кто был причастен к загрязнению Ледового озера в Мурманске

Первомайский районный суд Мурманска, исследовав доказательства, поставил точку в спорах. Фото: минприроды МО

Минприроды Мурманской области разобралось с проблемой загрязнения Ледового озера в Мурманске. Тех, кто был причастен к засорению водоема, привлекли к административной ответственности.

Так, осенью 2020 года на горячую линию и в адрес министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области поступило немалое количество обращений от жителей областного центра о неоднократных случаях загрязнения озера Ледовое. - По результатам проведенных контрольных и надзорных мероприятий лица, причастные и нарушению требований к охране водных объектов, были привлечены к ответственности в виде административных штрафов. Однако, данное решение было обжаловано в судебном порядке, - сообщили в региональном минприроды.

Тем не менее, Первомайский районный суд Мурманска, исследовав и оценив представленные и собранные доказательства, поставил точку в этих спорах, признав действия министерства законными, а решения обоснованными.

Известно, что виновником загрязнения является заправочная станция «Circle K». По части 4 статьи 8.13 КоАП РФ "Нарушение правил охраны водных объектов", компания получила штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

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