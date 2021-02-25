66-летняя жительница Мурманска перевела телефонным мошенникам больше 7 миллионов рублей

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

66-летняя жительница Мурманска попалась на удочку мошенникам и осталась совсем без денег.

Несколько недель назад женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Тот сообщил, что произошла утечка базы данных клиентов банка и счета мурманчанки тоже находятся под угрозой. Для сохранения сбережений он порекомендовал перевести их на резервные счета.

- Для перевода крупных денежных сумм он попросил северянку установить на компьютер специальную программу. Доверившись собеседнику и проследовав его инструкции, женщина скачала в Интернете указанную программу. Таким образом, мошенники получили доступ ко всем счетам и вкладам пенсионерки. После этого ее убедили обналичить все свои вклады в шести различных банках, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Затем жительницу областного центра попросили на свое имя оформить кредит на сумму 600 тысяч рублей, якобы для того, чтобы помочь вычислить сотрудников финансового учреждения, подозреваемых в распространении конфиденциальной информации. Собеседник пояснил, что кредит будет являться фиктивным и его сразу закроют.

В общей сложности женщина перевела мошенникам больше 7 миллионов рублей. А после того, как ей пришло смс о списании денег в счет погашения кредита, обратилась в полицию.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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