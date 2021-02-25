Автоколонны до Териберки и Туманного дошли в короткие сроки

Дорога «Кола-Серебрянские ГЭС» остается закрытой по состоянию на 25 февраля. Фото: "ДТП ЧП Кола 51"

24 февраля автоколонна, вышедшая с 32 километра автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» в 14.00, в сопровождении снегоуборочной техники в короткие сроки добралась до Териберки и Туманного. В Териберке она была в 17.30, а в Туманном в 19.00.

Дорога «Кола-Серебрянские ГЭС» остается закрытой по состоянию на 25 февраля. Пошли третьи сутки перекрытия дороги, но метель на Кольском полуострове не унимается – сегодня перекрыли дорогу в районе Мончегорского перевала.

Однако есть самые умные, которые несмотря на все ограничения пытаются прорваться сквозь метель в одиночку, и тем самым создают серьезные трудности для экстренных служб.

- Дорога на Териберку закрыта, не могут прочистить из-за тех, кто все же вчера полез! Их вытаскивают, про колонну нет информации, но если хотите проехать лучше едьте и стойте на 30 километре, - сообщают в группе "ДТП ЧП Кола 51".

Как сообщают в администрации Кольского района, ситуация находится в штатном режиме, проблем с медикаментами и продуктами в поселках не наблюдается. На данный момент об организации новой колонны информации нет.

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