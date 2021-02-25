Стало известно, из-за чего погиб 45-летний рыбак на озере в Кольском районе

Уголовное дело возбуждать не стали. Фото: vk.com/szrpso

В январе житель Кольского района отправился на рыбалку, однако вернуться домой он, к сожалению, не смог. Напомним: 20 января в 10 километрах от Туломы, на озере Рыстлысвочьяврыш было найдено тело 45-летнего рыбака.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что стало причиной смерти северянина. Известно, что криминал тут замешан не был.

- Мужчина умер от заболевания сердца - кардиомиопатии. Так как его смерть не носит криминальный характер, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: стали известны результаты проверки по факту смерти 52-летнего жителя Мурманска Романа Степанова. Тело мужчины нашли в Кольском заливе 9 октября 2020 года.

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