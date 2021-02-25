От коронавируса умерли еще три человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 февраля 2021 года составило 932 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще три человека.

С марта 2020 года, когда в Заполярье выявили первого зараженного, COVID-19 заболели уже 46508 человек, 91 из них получил положительный тест за последние 24 часа. Наибольшее число инфицированных приходится на Мурманск (+33, всего 22872), Североморск (+5, всего 4306) и Кандалакшский район (+13, всего 3246).

Выздоровели и вернулись к прежней жизни 44569 северян, а 1007 пациентов находятся на лечении.

Прививочная компания против ковида в регионе идет полным ходом. В область поступило более 30 тысяч доз вакцины, привито около 20 тысяч жителей Заполярья.

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