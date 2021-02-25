Полпред Президента России по СЗФО Александр Гуцан приехал в Мурманскую область

Александра Гуцана пригласил губернатор Андрей Чибис. Фото: правительство МО

25 февраля полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область по приглашению губернатора региона Андрея Чибиса. - Для мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений Президента Российской Федерации, Александр Гуцан посетит спортивный комплекс «Долина Уюта», реконструированный в рамках национального проекта «Демография», ознакомится с ходом реконструкции областного драматического театра, - сообщили в правительстве Мурманской области. Также в Мурманске полномочный представитель проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов на территории кольского края и рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом.

Напомним: Денис Мантуров и Андрей Чибис обсудили газификацию Мурманской области.

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