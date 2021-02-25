На стройке в Белокаменке снова рухнул подъемник

Обошлось без трагических последствий. Фото: vk.com/belokamenkaa

На стройплощадке в Белокаменке в очередной раз рухнуло подъемное оборудование. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в паблике "Белокаменка | Арктик СПГ-2". К счастью, обошлось без трагических последствий.

- Все живы, все нормально, я сам лично видел как падала пиканиска. А человек, который вместе с ней упал и повис на ремне точно второй раз родился, - отметил Виталий Зайцев в комментариях под постом.

По словам местных рабочих, инцидент произошел из-за сильного ветра.

Напомним: утром 4 февраля на стройке в Белокаменке погиб рабочий, упав с высоты из-за поломки механизма подъемника. Второй мужчина попал в реанимационное отделение. Для помощи пострадавшему даже прилетал спецборт МЧС из Москвы.

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