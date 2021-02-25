В Мурманской области из-за плохой погоды перекрыли участок дороги Р-21 "Кола"

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области погода никак не хочет приходить в норму, из-за чего очередной участок дороги перекрыли.

- 25 февраля с 08.00 до улучшения погодных условий закрыта федеральная автодорога Р-21 «Кола» с 1230 по 1272 километр. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют северянам и гостям Заполярья по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. А при управлении автомобилем соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

На официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодора по телефонам (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

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