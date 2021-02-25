Завершены поиски двух 15-летних подростков из Мурманска

Мурманчан нашли живыми. Фото: "МурманСпас"

Несколько дней в Мурманске искали двух 15-летних подростов в темной одежде. Напомним: Ярослав Силюков и Максим Соловьев ушли из дома 21 февраля и с тех пор их местонахождение было не известно.

К счастью, 24 февраля юных северян удалось отыскать. О том, что они живы и невредимы, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

Поиски северян длились несколько дней. Фото: "МурманСпас"

- В отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось. Они вернулись домой, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Информация о том, где ребята все это время были не уточняется, так как они несовершеннолетние.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски пропавшего 46-летнего мужчины с голубыми глазами. Алексей Смирнов ушел из дома еще 10 января и все еще не известно, где же он находится.

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