В Мурманске затопило придомовые территории на улице Зеленой

Местные жители отмечают, что подобные проблемы происходит из года в год. Фото: "Мурманск/тревожные новости"

В социальных сетях появились фотографии замерзшего вокруг двора на улице Зеленой, 78 в Мурманске. Потепление тут не виновато. Двор затопило водой, машины стоят скованные во льду, дороги покрылись ледяной кашей. Причина оказалась не в потеплении, а в том, что на вводе в дом №64 по этой же улице прорвало трубу. Местные жители отмечают, что подобные проблемы происходит из года в год.

Сейчас ООО «Управляющая компания «Комфорт» вместе с аварийной службой активно занимаются устранением причин аварии.

- От управления Первомайского округа направлена в адрес УК «Комфорт» телефонограмма о необходимости обеспечить безопасность прохода и проезда в районе домов затопления, - пояснили редакции «КП» в пресс-службе администрации Мурманска.

Управляющая компания «Комфорт» комментарии давать отказалась.

Напомним: жители дома в Заполярном жалуются прокуратуре на неприятный запах в подъезде. Управляющая компания считает, что северяне вредят сами себе.

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