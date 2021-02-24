В Мурманске подростки покалечили собаку, которая ждала хозяина возле магазина

Хозяева питомца обратились за помощью в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько бы ни было добрых людей, которые с любовью относятся к братьям нашим меньшим, человеческую жестокость все равно приходится наблюдать. Так, в Мурманске подростки ударили привязанную у магазина собаку, которая после этого серьезно пострадала.

- Несколько дней назад мой брат пошел гулять с английским кокер-спаниелем, и заодно зашел в магазин. Он привязал хвостатого у здания на улице Миронова, 8а. Когда вышел из магазина, то увидел 2-3 подростков, которые крутились возле собаки. Увидев брата, они убежали. Позже пес уже не мог стоять на задних лапах. Его отвезли в ветеринарную клинику, - поделилась в паблике "Мурманск" местная жительница Алина Соколова. - Мы никак не ожидали, что кто-то может причинить вред нашей собаке, тем более дети. Не оставляйте собак без присмотра на улице!

Как оказалось потом, эти ребята ударили собаку в область паха. Сейчас питомец не может есть, не может сходить в туалет, скулит от боли. Спать может только после того, как ему дают обезболивающие препараты.

Хозяева пострадавшего зверька обратились в полицию. В пресс-службе УМВД России по Мурманской области "КП" сообщили, что по данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Оленегорска взял трех собак из приюта на передержку. Олег Самарский просит земляков последовать его примеру (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru