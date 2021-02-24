Жительнице Заполярного грозит до 2 лет лишения свободы за удар бутылкой по голове

28-летнюю жительницу Заполярного доставили в отдел полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за ссоры во время застолья гостья ударила северянина бутылкой по голове, из-за чего ей теперь грозит лишение свободы. Инцидент произошел в Заполярном.

Так, в дежурную часть полиции обратились медики. Они сообщили, что к ним за медицинской помощью обратился 33-летний мужчина. У него диагностировали ушибленную рану в теменной области головы.

- Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что он отдыхал в гостях у знакомых, где распивал спиртное. Во время застолья между ним и одной гостьей на почве личных неприязненных отношений вспыхнул конфликт. Когда словесные аргументы закончились, злоумышленница взяла со стола пустую стеклянную бутылку и ударила ею сидевшего к ней спиной оппонента по голове, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

28-летнюю жительницу Заполярного доставили в отдел полиции. Причину своего поступка она объяснила алкогольным опьянением.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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