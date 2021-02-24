В Мурманске пропали два 15-летних подростка в темной одежде

Фото: "МурманСпас"

В Мурманске повсюду ищут двух 15-летних подростков. Один из них, Максим Соловьев, ушел из дома по адресу: улица Новое Плато, 8. Второй, Ярослав Силюков, проживающий в доме №11 на улице Буркова, тоже исчез. Оба молодых человека пропали в один день - 21 февраля.

Приметы Максима Соловьева: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, темные штаны и темные кроссовки.

Приметы Ярослава Силюкова: рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-зеленую парку, темные штаны и темные кроссовки.

Фото: "МурманСпас"

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших северянах, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

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