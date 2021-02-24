Администрация Кольского района: "Ситуация в Териберке и Туманном протекает в штатном режиме"

Туристов просят воздержаться от поездок в сторону Териберки. Фото: vk.com/my_teriberka/Людмила Борзова

«КП» пообщалась с начальником МКУ «Управление по обеспечению безопасности населения Кольского района» Сергеем Жеребцовым по ситуации с закрытием дороги в Териберку и Туманный. Там успокоили, что ситуация штатная, пока никаких серьезных проблем не возникает.

- Проводка колонны затягивается до шести часов, потому что дорогу для крайних машин уже заносит снегом, а многие из них не оборудованы полным приводом. Приходится останавливаться и вытаскивать их. В случае экстренной ситуации – поломки, нехватки топлива, необходимости развертывания пункта обогрева, наши специалисты в колонне связываются с силами МЧС и приходят на помощь, – поясняет редакции «КП» Сергей Жеребцов.

Также он рассказал, что дорога закрыта всего вторые сутки, и это еще пока штатная ситуация – в поселках проблем с медикаментами и продуктами по данным глав поселений пока нет, экстренно вывозить никого не нужно. Если закрытие дороги затянется на более долгое время, тогда будут принимать решения совместно с МЧС, на данный момент пока все справляются силами автотехники.

Управление по обеспечению безопасности населения просит туристов воздержаться от поездок в сторону Териберки даже в составе организованных колонн, чтобы дать возможность дорожным службам эффективно выполнять свою работу. К тому же на 32 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» стоит патруль ГИБДД, который проводит проверку машин, выезжающих в сторону Териберки.

Некоторые туроператоры уже отменили поездки в этом направлении, переориентировав туристов на другие объекты Кольского полуострова. В данном случае экстрим неуместен.

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