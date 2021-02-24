Погода в Мурманске и области на 25 февраля 2021 года: сильный ветер, до -20 градусов

На смену холодам приходит сильный ветер. Фото: Олег ФИЛОНОК

Похоже, что мощные морозы все-таки решили покинуть Мурманскую область на счастье всем вокруг. Но без неприятностей погода нас не оставляет. Так, в ближайшие дни будет дуть сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, 25 февраля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью 9-14, при прояснениях -15-20 градусов, днем -2-7, местами до -12. На дорогах сохраняется гололедица.

- С 25 по 27 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на востоке области около климатической нормы, на западе области - выше на 2-6 градусов, - отметили в мурманском гидрометцентре.

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