Еще одна колонна автомобилистов выдвинется из Териберки в Мурманск 24 февраля

Фото: vk.com/my_teriberka
24 февраля от 38 километра автоподъезда к поселку Териберка, у электронного информационного табло, формируется автоколонна желающих выехать в сторону Мурманска.
Автоколонну будет проводить снегоуборочная техника: два шнекоротора, камаз и комбинированная дорожная машина. Один шнекротор пойдет со стороны Териберки, другой навстречу с серебрянской дороги на расширение участка дороги.
- Дополнительно 24 февраля в 14.00 с 32 километра автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» от информационного табло поедет организованная колонна со стороны Мурманска в сторону Териберки, сообщили редакции «КП» в диспетчерской службе.
Информации о необходимости аналогичных проводок в Туманный пока нет.
Администрация Кольского района просит водителей соблюдать порядок движения. От редакции посоветуем взять горячего чай и теплых вещей, как показала практика вчерашнего дня в метели туристам находиться почти семь часов.
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