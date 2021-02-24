Колонна туристов в Мурманской области прорывалась через снежную метель почти 7 часов

Машины пришли в полном составе. Фото: vk.com/my_teriberka/Людмила Борзова

Погодные условия в Мурманской области не спешат меняться. Дорога «Кола - Серебрянские ГЭС» продолжает оставаться закрытой с 32 километра.

Вчера, 23 февраля, была организована проводка колонны автомобилей туристов из Териберки. Дорогу в поморское село закрыли в 7 утра, многие торопились на самолеты и поезда обратно домой. Колонна стартовала около 11 часов утра из Териберки и дорогу ей расчищали пять единиц снегоуборочной техники. В колонне было около 60 машин. До информационного табло на 32 километре дороги «Кола-Серебрянские ГЭС» машины добрались только к 18 часам.

- Машины пришли в полном составе, жалоб от участников колонны не поступало, - сообщили редакции «КП» в диспетчерской службе.

И все-таки, снова поднимается вопрос об автозаправочной станции, ТО и кафе на этой трассе. Хорошо, что при таком медленном движении всем хватило бензина и никто не сломался. Зато впечатлений у туристов, безусловно, масса!

Теперь главное, чтобы в Териберке и Туманном хватило топлива и продуктов переждать метель.

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