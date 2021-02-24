Мурманск обгоняет все города России по низкой стоимости жизни, кроме Сургута

По комфортности проживания в городе мы лишь 56 месте, а вот по стоимости жизни – на втором. Фото: правительство МО

Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг самых комфортных и доступных городов России. Мурманск оказался в нем на 6 месте. С одной стороны – приятно, но с другой всегда интересно заглянуть вглубь рейтинга и понять, как его формировали.

При составлении рейтинга оценивали два основных критерия. Первый – это комфортность проживания, второй - стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, покупательная способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

И эти два критерия в Мурманске кардинально разнятся. По комфортности проживания в городе мы лишь 56 месте, а вот по стоимости жизни – на втором. Жить еще дешевле только в Сургуте. В среднем по больнице получается шестое место, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Тюмени, Сургуту и Краснодару.

Как видится, такой скачок с 14 места стал возможен из-за повышения средней заработной платы в регионе: это и повышенные выплаты врачам в 2020 году, и зарплаты вахтовиков, которые существенно повышают средний уровень зарплаты, но никак не влияют на зарплату местного населения. Среднюю зарплату в Мурманске Росстат рассчитал в размере в 66,6 рублей, собственно говоря, на эту зарплату человек может приобрести 14 продовольственных корзин.

Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае. - Уссурийск — один из немногих городов, где и некомфортно, и дорого, — рассказывает РБК управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.

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