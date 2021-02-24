В Мурманской области под колесами грузовиков за год погибли 12 человек

Инспекторы будут внимательно следить выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для обеспечения безопасности на дорогах с 24 февраля в Мурманской области проводится профилактическое мероприятие под названием "Грузовик". Субъектами акции станут все грузовые транспортные средства с грузоподъемностью до 3,5 тонн (категория N1), от 3,5 до 12 тонн (категория N2) и свыше 12 тонн (категория N3).

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Мурманской области, за 2020 год в регионе из-за нарушений правил дорожного движения водители грузового транспорта совершили 62 ДТП, в результате которых 74 человека получили ранения и 12 погибли.

- В рамках проводимого мероприятия инспекторы будут внимательно следить выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовиков, в том числе соблюдения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха, а также технического состояния грузового автопарка, осуществляющего перевозку грузов по территории нашего региона, - отметили в ведомстве.

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