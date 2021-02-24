Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 февраля 2021 года составило 929 человек

Коронавирус за сутки унес жизни четырех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 февраля 2021 года составило 929 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека.

С марта 2020 года, когда в Заполярье выявили первого зараженного, COVID-19 заболели уже 46417 человек, 95 из них получили положительный тест за последние 24 часа. Наибольшее число инфицированных приходится на Мурманск (+37, всего 22839), Североморск (+6, всего 4301) и Кандалакшский район (+12, всего 3233).

Выздоровели и вернулись к прежней жизни 44435 северян и гостей Заполярья, а 1053 пациента находятся на лечении.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе стабилизировалась обстановка по коронавирусу. Это позволило снять еще один ряд ковидных ограничений.

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