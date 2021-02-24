Гидросамолет Бе-6 в Сафоново, который не стал объектом культурного наследия, закрепят за музеем

Самолет не останется без защиты. Фото: Артем Хохолев

Гидросамолет Бе-6 из Сафоново, который сейчас нуждается в срочном ремонте, не стал объектом культурного наследия. Однако важный памятник, единственный такой во всей России, все равно без внимания не оставят. Об этом на оперативном совещании 24 февраля заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Самолет на острове Большой Грязный в Сафоново юридически не входит в перечень объектов культурного наследия, но, безусловно, стоит задача обеспечить сохранность этого памятника. Поэтому через закрепление за соответствующим музеем я прошу эту работу оперативно выполнить, - подчеркнул глава заполярного региона.

Регионального министра культуры Ольгу Обухову и заместителя губернатора Елену Дягилеву он попросил очень внимательно отнестись к обеспечению сохранности объектов культуры на территории Мурманской области.

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