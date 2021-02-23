Автоколонна из Териберки двигается в сторону Мурманска

По данным диспетчерской службы, автоколонна все еще в пути. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 23 февраля, в восточной части Мурманской области бушует сильный ветер со снегом.

Дорога на Териберку и Туманный закрыта с 7 утра. В Териберке была сформирована автоколонна из машин туристов, застрявших в поселке. И около 12 часов они выдвинулись в сторону Мурманска.

По данным диспетчерской службы, автоколонна все еще в пути. Снегоуборочные машины расчищают дорогу медленно, всему виной сильный ветер.

Теперь главное, чтобы у всех машин хватило бензина доехать до Мурманска. Возможно, друзьям и знакомым имеет смысл встретить их на 32 километре, где и перекрыта дорога.

Как показывают годы практики, февраль и март не самое лучшее время для путешествий на край света.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Мурманска приглашают стать героями документального фильма. Прием заявок от желающих сняться в экологическом документальном фильме продлится до 30 апреля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru