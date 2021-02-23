Андрей Чибис поздравил мурманчан с Днём защитника Отечества

Андрей Чибис так же рассказал, что на днях был в Печенге. Фото: Скриншот видео

Глава Мурманской области поздравил мурманчан с Днем защитника Отечества. Слова благодарности и признательности были опубликованы на странице главы региона в социальной сети.

- Вряд ли найдется на свете еще одна страна, где праздник военнослужащих безоговорочно превратился в настолько всенародно почитаемый день. День, который восславляет мужество, стойкость духа и непреклонный характер. С праздником!Крепкого здоровья, счастья, силы духа и чистого неба, - говорится в сообщении.

Андрей Чибис так же рассказал, что на днях был в Печенге. Эта территория использовалась в годы Великой Отечественной войны фашистскими солдатами и их союзниками для атак на Мурманск. Эта территория, как отмечает глава региона, пропитана историей подвига солдат Красной армии.

Андрей Чибис призвал современников помнить и гордиться героями, ставшими для всех нас эталоном защитников.

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