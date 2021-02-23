На создание молодежной хоккейной команды в Мурманской области направят 40 миллионов рублей

А для команды хоккея с мячом «Мурман» дополнительно выделят 10 миллионов рублей из бюджета. Фото: Правительство МО

На минувших выходных в Долине Уюта в Мурманске открыли новый хоккейный корт - реконструкция спорткомплекса вели в рамках национального проекта «Демография».

Также губернатор Андрей Чибис сообщил хорошую новость о развитии хоккея в регионе. К слову, этим видом спорта у нас занимается более пяти тысяч человек.

- Это зрелищный и по-настоящему северный вид спорта. На торжественном открытии хоккейного корта в Долине Уюта познакомился с ребятами и тренерами. Все они мечтают о собственной команде, чтобы сражаться за Мурманскую область на соревнованиях и чемпионатах. Текущий сезон подходит к концу, поэтому решили, что молодежная команда появится уже в следующем. Направим на ее создание 40 миллионов рублей, - рассказал глава региона.

А для команды хоккея с мячом «Мурман» дополнительно выделят 10 миллионов рублей из бюджета.

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