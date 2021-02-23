Специалисты составили статистический портрет мужчин Мурманской области

Чаще всего наши мужчины получают среднее профессиональное образование, а 25% из них заканчивали ВУЗы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К праздничному 23 февраля, Дню защитника Отечества, Мурманскстат подготовил интересные данные, составив статистический портрет мужчин Мурманской области.

Так, специалисты выяснили, что в заполярном регионе живет 356,7 тысяч представителей сильного пола (48% от общей численности населения), а средний их возраст - 36 лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляет 67 лет.

Чаще всего наши мужчины получают среднее профессиональное образование, а 25% из них заканчивали ВУЗы. 216 тысяч северян занято в экономике региона. А их традиционными видами деятельности являются транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром.

А еще мужчины в Мурманской области храбрые, готовы всегда прийти на помощь. Они часто отличаются своими добрыми поступками, не оставаясь в стороне, когда у кого-то случилась беда.

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