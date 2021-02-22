Погода в Мурманске и области на 23 февраля 2021 года: ветер, снег и до -40 градусов

В регионе сохранится морозная погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

В День защитника Отечества, погода оставит жителей Мурманской области без особых сюрпризов. В регионе как и прежде будут царить крепкие морозы.

- 23 февраля на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью и утром -18-23, при прояснениях -25-30, на востоке области местами -35-40 градусов, днем -12-17. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Однако, по словам синоптиков, арктический антициклон, определявший холодную погоду в нашем регионе, постепенно сместится на Центральный федеральный округ, и Кольский полуостров окажется под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. В ближайшие дни в Мурманской области ожидается постепенное увеличение облачности, осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер и повышение температуры воздуха.

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