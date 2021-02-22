Коронавирус унес жизни еще четырех человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 февраля 2021 года составило 922 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека.

С начала года не было еще ни одного дня, когда бы COVID-19 не унес жизни кого-то из северян или гостей Заполярья.

Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента, в регионе коронавирусом заболели 46 226 человек, 98 случаев выявили за последние сутки. Больше всего инфицированных наблюдается в Мурманске (+43, всего 22762), Североморске (+6, всего 4287) и Кандалакшском районе (+7, всего 3208).

Победить опасную болезнь смогли 44090 человек, а 1214 пациентов еще находятся на лечении.

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