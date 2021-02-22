В Мурманске ушел из жизни журналист Валерий Серебряков

Причина смерти Валерия Эдуардовича не уточняется.

21 февраля на 61-ом году ушел из жизни мурманский журналист Валерий Эдуардович Серебряков. Печальные новости сообщили в мурманском областном союзе журналистов России.

- Перестало биться сердце Валерия Серебрякова, замечательного журналиста и хорошего человека. Ему было 60 лет. Валерий работал 9 лет в "Вечернем Мурманске" в должности редактора отдела по взаимодействию с правоохранительными органами. Его уход - огромная потеря для профессионального сообщества Мурманской области, - отметили в организации.

За годы своей карьеры мурманчанин публиковался в газетах «Полярная правда» и «Комсомолец Заполярья». Был исполнительным редактором газеты «Арктическая звезда» и пресс-секретарем управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

О том, что стало причиной смерти северянина - не уточняется. "Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Эдуардовича.

Напомним: ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Он умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем.

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