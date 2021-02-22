Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Мурманске ушел из жизни журналист Валерий Серебряков

Северянину было 60 лет
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Причина смерти Валерия Эдуардовича не уточняется.

Причина смерти Валерия Эдуардовича не уточняется.

21 февраля на 61-ом году ушел из жизни мурманский журналист Валерий Эдуардович Серебряков. Печальные новости сообщили в мурманском областном союзе журналистов России.

- Перестало биться сердце Валерия Серебрякова, замечательного журналиста и хорошего человека. Ему было 60 лет. Валерий работал 9 лет в "Вечернем Мурманске" в должности редактора отдела по взаимодействию с правоохранительными органами. Его уход - огромная потеря для профессионального сообщества Мурманской области, - отметили в организации.

За годы своей карьеры мурманчанин публиковался в газетах «Полярная правда» и «Комсомолец Заполярья». Был исполнительным редактором газеты «Арктическая звезда» и пресс-секретарем управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

О том, что стало причиной смерти северянина - не уточняется. "Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Эдуардовича.

Напомним: ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Он умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из жизни заслуженный артист и актер Мурманского областного театра Сергей Гронский. Удивительного человека забрал коронавирус (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Утраты